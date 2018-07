Julio Cesar se torna o goleiro brasileiro mais vazado em Copas

Julio Cesar tornou-se, depois da derrota do Brasil diante da Holanda por 3 a 0, o goleiro brasileiro mais vazado na história das Copas do Mundo, com 18 gols sofridos em 12 partidas disputadas - foram quatro em cinco partidas do Mundial da África do Sul e 14 nos sete confrontos da atual edição. A seleção bateu o recorde negativo de gols sofridos, que já durava 80 anos (na Copa de 1938, a equipe foi vazada em 11 oportunidades).

Taffarel, arqueiro do Brasil nas edições de 1990, 1994 e 1998, levou 15 gols em 18 confrontos. Gilmar, goleiro bicampeão do mundo em 1958 e 1962, buscou a bola no fundo do gol em 12 oportunidades. Félix e Leão, por sua vez, sofreram sete gols cada. Valter, Valdir Peres e Barbosa vêm em seguida, com seis gols. Dois goleiros saíram invictos de uma Copa: Velloso, em 1930, na vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, além de Rogério Ceni, que jogou oito minutos diante da seleção japonesa no Mundial 2006.

A média de gols sofridos pela seleção com Julio Cesar na meta é de 1,5 gol por jogo - a sexta pior da história da equipe brasileira, empatada com Valter (1938) e atrás de Castilho (1954, com 1,67), Joel (1930, com 2,00), Manga (1966, com 3,00), Pedrosa (1934, com 3,00) e Batatais (1938, com 5,00). A melhor média é de Carlos, que, em 1986, sofreu apenas um gol nos cinco jogos que disputou. Dida é o segundo colocado - em 2006, disputou cinco jogos e foi vazado apenas duas vezes.

O goleiro mais vazado em apenas uma edição de Copa do Mundo é o sul-coreano Hong Yong. Em 1954, a Coreia do Sul sofreu 16 gols em dois jogos da primeira fase. O Haiti, em 1974, levou 14 gols em três partidas - Fracillon era o goleiro na ocasião. O mexicano Carbajal e o saudita Al Deayea são os recordistas, com 25 gols cada. O jogador do México disputou 11 jogos em cinco Copas, enquanto o goleiro da Arábia Saudita esteve em campo dez vezes (nos Mundiais de 1994, 1998 e 2002)

Confira o desempenho de todos os goleiros do Brasil:

Julio Cesar (2010, 2014)

18 gols em 12 jogos

Taffarel (1990, 1994, 1998)

15 gols em 18 jogos

Gilmar (1958, 1962, 1966)

12 gols em 14 jogos

Leão (1970, 1974, 1978)

7 gols em 14 jogos

Félix (1970)

7 gols em 6 jogos

Valter (1938)

6 gols em 4 jogos

Valdir Peres (1982)

6 gols em 5 jogos

Barbosa (1950)

6 gols em 6 jogos

Batatais (1938)

5 gols em 1 jogo

Castilho (1954)

5 gols em 3 jogos

Marcos (2002)

4 gols em 7 jogos

Manga (1966)

3 gols em 1 jogo

Pedrosa (1934)

3 gols em 1 jogo

Dida (2006)

2 gols em 5 jogos

Joel (1930)

2 gols em 1 jogo

Carlos (1986)

1 gol em 5 jogos

Rogério Ceni (2006)

Sem gols em 1 jogo

Velloso (1930)

Sem gols em 1 jogo