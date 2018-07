Julio César teme Pato e pede atenção ao Vasco contra São Paulo no Morumbi

"Nos confrontos que tivemos esse ano, o Alexandre Pato se destacou, mas não é só ele o time do São Paulo. Temos que estar ligados em todos os setores. O Pato vive um momento bom e temos de ter cuidado com ele sim", comentou o vascaíno.

Em 2015, Vasco e São Paulo se enfrentaram quatro vezes. Alexandre Pato marcou três gols um na goleada por 4 a 0 no primeiro turno do Brasileirão, e outros dois no 3 a 0 do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Outra preocupação de Julio César é a arbitragem. "Ficamos chateados porque a equipe vem jogando bem e às vezes estão tirando pontos que a gente sabe que não é culpa nossa. Mas estamos deixando essa parte para o presidente, para diretoria, e pensando na nossa parte. Tem de ser assim. Nosso presidente sabe o que faz", acrescentou.

Sem perder há mais de um mês no Brasileirão - a última derrota aconteceu no dia 5 de setembro, diante do Atlético-MG -, o Vasco luta para sair da zona de rebaixamento. O time carioca ocupa a 19.ª colocação, com 28 pontos, cinco a menos que o Avaí, primeiro time fora da degola.

Já os paulistas brigam para entrar no G4, em quinto lugar com os mesmos 46 pontos do Santos, que é melhor nos critérios de desempate. São Paulo e Vasco se enfrentam no Morumbi às 16 horas deste domingo, em confronto válido pela 31.ª rodada do Brasileirão.