Júlio César vê Flu embalado para Sul-Americana após triunfo sobre Atlético-MG

Menos de 24 horas depois da vitória sobre o Atlético-MG no último domingo, o Fluminense voltou aos treinos nesta segunda-feira pela manhã. A equipe iniciou o trabalho para o duelo como Nacional-URU, quarta-feira, no Engenhão, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, mais embalada após o resultado do fim de semana, como relatou o goleiro Júlio César.

"Vencer o Atlético-MG era importantíssimo para chegar nos 40 pontos, uma pontuação que nos permite ter mais tranquilidade em relação à parte de baixo da tabela e nos deixa sonhar com algo mais. Conseguimos vencer um jogo muito duro, muito difícil, contra um time muito qualificado e agora é virar a chave para a Sul-Americana", declarou.

Já mais distante do rebaixamento e com poucas chances de chegar ao G6 do Brasileirão, o Fluminense tem na Sul-Americana a grande aposta deste segundo semestre. E até pela tradição do adversário, Júlio César admitiu que espera um confronto bastante complicado.

"É um confronto muito difícil, com certeza vai ser muito acirrado, com a catimba uruguaia, mas nada além daquilo que já estamos acostumados. Foi assim no jogo com o Defensor, nos deu uma ideia do que vai ser esse próximo jogo e estamos atentos. É um jogo de 180 minutos e queremos conquistar uma vantagem nessa primeira parte", apontou.

Por isso, o goleiro pediu o apoio em massa da torcida no Engenhão. "Se nós não sonharmos, nada se torna realidade. É um sonho nosso e do torcedor, passa por muito trabalho e empenho de toda a equipe. Em relação ao torcedor, venho fazer mais um apelo para que o torcedor lote o Engenhão na quarta-feira, assim como foi no Maracanã, onde nos empurrou, foi uma festa muito bonita. Esperamos 40 mil ou mais para nos empurrar para uma vitória."