Julio Cesar vê Grêmio como teste para o Fluminense

O lateral-esquerdo Julio Cesar afirmou que o duelo com o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil servirá como um bom teste para a sequência da temporada. Para o defensor, os confrontos devem mostrar se o Fluminense está pronto para a disputa do Campeonato Brasileiro.

"Agora não tem como escolher oponente. Ficaram apenas clubes de Primeira Divisão. O Grêmio é um dos times que está apresentando o melhor futebol neste início de temporada no país. Será um teste para o Fluminense, até mesmo para tirar parâmetro para o Campeonato Brasileiro", afirmou.

Julio Cesar apontou a torcida como uma das armas do Fluminense para o primeiro duelo com o Grêmio, na próxima quinta-feira, no Maracanã. "Ano passado foi provado que a torcida do Fluminense faz diferença. Eles apoiaram o tempo todo, e o grupo conseguiu ficar livre do rebaixamento e ainda chegou à decisão da Copa Sul-Americana", disse.