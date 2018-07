Júlio César vê tudo 'bem encaminhado' no Corinthians

"Tudo está sendo bem encaminhando, a base foi mantida, fizemos um bom jogo contra o Flamengo. Estamos fortalecidos para conquistar um título ou mais, ou quem sabe a sonhada Libertadores", disse o Júlio César.

Ele quer o time voando antes de estreia na Copa Libertadores. "Temos de levar a sério em todas competições. Não sei dizer o dia exato, mas tem de acontecer o quanto antes."

O goleiro também comentou a saída de Renan, que chegou ao Corinthians no meio do ano passado para disputar posição com Júlio César e que vai passar 2012 emprestado ao Vitória, onde jogará a Série B. "O Renan é um grande goleiro, bela pessoa, a gente já conversava e ele disse que só saindo iria buscar seu espaço. Ele queria jogar em um grande time, que é o Vitória", comentou.

Para o lugar de Renan, chega Cássio, ex-PSV, que também vem para disputar posição. Júlio César não teme a concorrência. "Graças a Deus nunca time problema com nenhum goleiro. Meus melhores amigos são goleiros. O Cássio e o Danilo (Fernandes) estão aqui para jogar e eu também."

De acordo com Júlio César, a concorrência até o ajuda. "Quando o Renan chegou foi uma pressão. Eu vejo pelo lado positivo, vejo com motivação, a chegada do Renan me ajudou muito nos treinos, eleva meu nível. Quem tem a ganhar com isso é o Corinthians", lembrou.