Julio Cesar vive ansiedade de primeiro Fla-Flu como goleiro tricolor

Revelado pelo Botafogo, mas com carreira no futebol português e espanhol, o goleiro Julio Cesar está no Fluminense desde 2014, mas quase não tinha jogado até que Diego Cavalieri sofresse um sério estiramento na coxa esquerda, no dia 7 de setembro. Desde então, o titular é Julio Cesar, que, na próxima quinta-feira, em Volta Redonda (RJ), vai viver uma experiência inédita na carreira: jogar um Fla-Flu.

"Um clássico é sempre especial, mas vale três pontos tanto quanto os outros oito jogos que ainda faltarão para nós disputarmos depois dele. É claro que na questão psicológica é um diferente. Tem a história do Fla-Flu. Espero que seja uma grande estreia para mim neste clássico e que o Fluminense seja o vitorioso", afirmou o goleiro, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva.

O Flu chega ao clássico na quinta posição, mas sem o rótulo de favorito. O Flamengo está 11 pontos à frente, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e brigando pelo título. "O Flamengo tem muita qualidade, não por acaso é o segundo colocado. Tem muita intensidade e velocidade, então temos de estar atentos. O ataque é de qualidade, mas nós temos uma defesa qualificada e podemos enfrentá-los de igual para igual e vencer", ressaltou Júlio César.