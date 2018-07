Julio Cesar volta a salvar a seleção depois de exatos 10 anos

Julio Cesar se transformou no herói da classificação da seleção brasileira às quartas de final da Copa do Mundo ao defender dois pênaltis na decisão contra o Chile. O goleiro voltou a brilhar depois de exatos dez anos: em 2004, o camisa 12 salvou a seleção brasileira na Copa América disputada no Peru. Na final, contra a Argentina, após um empate por 2 a 2 em 120 minutos, o goleiro defendeu o chute forte de D´Alessandro no canto esquerdo.

Neste sábado, duas cobranças chilenas - de Pinilla e Sanchez - pararam nas mãos do arqueiro e o Brasil venceu por 3 a 2 depois de um empate por 1 a 1 em 120 minutos de jogo. Willian e Hulk também erraram suas cobranças. Jara, no último chute, depois de Neymar marcar o terceiro gol do Brasil, mandou na trave esquerda da meta.

Curiosamente, Julio Cesar disputou sua primeira partida pelo Brasil na Copa América 2004. Na estreia, a seleção brasileira bateu o Chile por 1 a 0, gol de Luis Fabiano. O goleiro também foi decisivo há um ano, depois de evitar um gol de pênalti do Uruguai, no mesmo Mineirão, durante o tempo normal da semifinal da Copa das Confederações. Na ocasião, Forlán perdeu o pênalti quando o placar apontava 0 a 0. O Brasil, depois, fez 2 a 1 e garantiu vaga na final da competição.

"Há quatro anos eu dei uma entrevista e estava muito triste. Só eu sei o que eu passei em 2010. Faltam três degraus", disse Julio Cesar à Globo ao término da partida. No tempo normal, o goleiro brasileiro defendeu um chute à queima-roupa de Aranguiz, em conclusão dentro da área.

O jogador também estava presente na última decisão por pênaltis da seleção, contra o Paraguai, nas quartas de final da Copa América 2011, na Argentina. Julio Cesar, entretanto, não evitou a eliminação brasileira. Elano, Thiago Silva e André Santos desperdiçaram as cobranças. O Paraguai marcou duas vezes e avançou. Barreto, o único adversário a perder, chutou para fora.

Aos 34 anos, Julio Cesar tem 84 partidas disputadas pela seleção brasileira. O goleiro é titular em uma Copa pela segunda vez. Em 2010, sofreu quatro gols em cinco confrontos e acabou cometendo um erro no gol da vitória da Holanda por 2 a 1. No lance, errou ao sair do gol após um cruzamento de Sneijder. Após a derrota, o arqueiro voltou a ser convocado por Mano Menezes em janeiro de 2011. Com Felipão, voltou à titularidade e brilhou na conquista da Copa das Confederações.