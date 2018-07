Julio Cesar volta ao Queens Park Rangers após empréstimo

Titular da seleção brasileira nas duas últimas edições da Copa do Mundo, o goleiro Julio Cesar está de volta ao Queens Park Rangers, que acaba de ser promovido à divisão de elite do Campeonato Inglês. Ele retorna após o término do seu curto empréstimo ao Toronto FC, clube canadense que disputa a liga norte-americana de futebol (Major League Soccer).

Nome certo na lista do técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa, Julio Cesar foi para o Toronto FC em fevereiro com o objetivo de se manter em atividade, já que vinha ficando na reserva do QPR, então na segunda divisão inglesa. Assim, ele teve a oportunidade de disputar sete jogos pela equipe canadense, entrando em forma antes de se apresentar à seleção.

Nos sete jogos que fez no Toronto FC, Julio Cesar somou três vitórias e quatro derrotas. Mas o mais importante foi ter arranjado um clube para jogar, o que garantiu sua vaga de titular da seleção na Copa, quando atuou nas sete partidas da campanha brasileira - o Brasil terminou a competição, encerrada no dia 13 de julho, em quarto lugar.

Atualmente com 34 anos, Julio Cesar foi contratado pelo QPR em 2012, depois de ter ficado os sete anos anteriores na Inter de Milão, onde construiu uma trajetória de enorme sucesso e com vários títulos. Agora, ele volta do empréstimo, mas seu futuro ainda não é certo, podendo deixar o clube inglês caso tenha alguma boa proposta.