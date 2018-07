Julio dos Santos admite que Vasco tem de ser mais preciso no ataque

É consenso dentro do Vasco que o time está deixando a desejar no ataque neste início de Campeonato Brasileiro - em três jogos, marcou apenas um gol. Por isso, os jogadores comemoram a semana sem jogos pela chance de aperfeiçoar a pontaria antes da dura partida contra o Atlético Mineiro, neste domingo, fora de casa. Os trabalhos recomeçaram nesta terça-feira, em São Januário.

"Acredito que está faltando aquela tranquilidade no toque final e um pouco de sorte também", admitiu o meia Julio dos Santos, após o treino. "Não é comum desperdiçarmos algumas das chances que tivemos nas últimas partidas. Para mim, temos que continuar nesse caminho, criando várias oportunidades de gol, pois os resultados positivos vão vir com certeza".

Julio dos Santos também defendeu a escalação do volante Lucas, que deve entrar no lugar de Serginho, impedido de atuar por cláusula contratual. "Nas vezes em que jogou, ele foi muito bem. É um jogador que chega muito na área e que faz gol, como fez no último jogo. A nossa confiança nele é total", comentou. Além de Serginho, o atacante Dagoberto vai desfalcar o time em cumprimento de suspensão.

Nesta terça-feira, os titulares vascaínos realizaram apenas um treino regenerativo, enquanto que os reservas foram a campo e participaram de um trabalho tático. Com três pontos, o Vasco é o 14.º colocado da competição.