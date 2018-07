Júlio Sérgio renova contrato com a Roma por quatro anos A Roma anunciou nesta segunda-feira a renovação com o goleiro brasileiro Júlio Sérgio. O jogador de 31 anos, que teria o seu contrato encerrado no final de junho, assinou um novo vínculo por mais quatro anos. Assim, Júlio Sérgio deve permanecer no time romano até o meio de 2014.