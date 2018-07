Jumar sente lesão no primeiro treino vascaíno em Atibaia O Vasco realizou na manhã deste sábado o seu primeiro treino em Atibaia, no interior de São Paulo, onde realizada pré-temporada. Sob sol forte os jogadores realizaram atividades físicas, com intensa bateria de corridas em volta do campo, e depois trabalharam com bola, em um treinamento de dois toques em campo reduzido.