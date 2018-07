Jumar troca Vasco pela China e abre lacuna no elenco

Sem seu coringa, Borges quer a contratação de mais um jogador com tais características, prioritariamente um lateral-esquerdo, para ser o reserva de Thiago Feltri.

"Realmente, vamos ter que acelerar essa busca por um lateral. Jumar é um jogador versátil e por isso se torna importante. A gente já estava procurando um jogador para a posição e vamos ter que nos empenhar ainda mais agora", comentou o treinador, que tem outros problemas para a estreia no Carioca, domingo, contra o Americano, em Macaé.

Allan cumpre suspensão referente ao ano passado, Felipe sente dores no joelho direito e Rodolfo não foi regularizado. Com isso, Leandro Chaparro e Fellipe Bastos entram no meio e Renato Silva permanece na zaga.