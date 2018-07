Juninho admite preocupação vascaína com rebaixamento O meia Juninho Pernambucano foi o único da delegação do Vasco a conceder entrevista nesta quinta-feira, no desembarque no Rio um dia após a derrota para a Portuguesa por 2 a 0. Com a proximidade da zona de rebaixamento, o experiente jogador foi sincero: o time deve, sim, se preocupar com a degola e começar a somar pontos o mais rápido possível.