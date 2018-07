Juninho admite que pensou em deixar o Palmeiras e família o ajudou a ficar

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Juninho admite que a má fase vivida no Palmeiras mexeu com sua cabeça. O jogador, que será titular nesta quarta-feira, contra o Mirassol, disse que perdeu a confiança, mas a ajuda do técnico Gilson Kleina e de sua família fez com que ele desse a volta por cima e recuperasse o moral.

“Eu pensei em ir embora no final do ano passado, por tudo que passei aqui. Até falei para a minha família que eu não queria mais passar por tudo aquilo nunca mais. Só que a minha família me apoiou muito e me mostrou que se eu consegui chegar até aqui batalhando, não poderia largar tudo de qualquer jeito”, disse o lateral, que destacou também o apoio do treinador. “O Kleina também falou comigo. Eu vi que todo mundo confiava em mim, menos eu”.

Juninho admite que o fato de ter perdido a vaga no time titular também fez ele despertar e perceber que estava deixando uma grande oportunidade na carreira passar. “Eu ralei demais para chegar até aqui. Sair do time me deu uma despertada, mas o treinador conversou comigo e me passou tranquilidade.”

O Vasco chegou a fazer um contato com a diretoria do Palmeiras para tentar levar o jogador por empréstimo, mas Juninho e o técnico Gilson Kleina não permitiram que o acordo fosse adiante.