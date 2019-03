Capixaba prevê dificuldades, mas exibe confiança em time misto do Grêmio

Classificado às quartas de final do Campeonato Gaúcho por antecipação, o Grêmio enfrenta o Pelotas nesta quarta-feira, às 21h30, fora de casa, pela rodada final da primeira fase da competição. Ao projetar o duelo, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba disse que acreditar que o time gremista será pressionado pelo adversário, que precisa de uma vitória para garantir a vaga na próxima fase.

"Vamos ter de suportar a pressão e aproveitar os espaços que o adversário deixar", disse o jogador, em entrevista coletiva nesta terça-feira, quando o técnico Renato Gaúcho indicou que vai mandar a campo um time alternativo, o mesmo que venceu o Internacional por 1 a 0 no clássico disputado no último final de semana.

A diferença é que o treinador não vai viajar com a equipe para o confronto. O auxiliar Victor Hugo Signorelli assumirá a função no estádio Boca do Lobo. E o zagueiro Marcelo Oliveira garante que o desempenho não vai ser prejudicado pelo fato de a equipe ir a campo mais uma vez com uma formação mista.

"Os jogos que o time alternativo tem feito estão sendo positivos. A gente se conhece, a gente sabe a forma de jogar. O Grêmio já tem um padrão de jogo, então isso ajuda muito. Às vezes muda duas, ou três peças e o padrão continua o mesmo", disse.

O lateral Juninho Capixaba concorda com o companheiro. "A confiança que a comissão técnica vem depositando no nosso time alternativo é muito grande e nós estamos dando conta do recado" afirmou.

O jogo vale pouco para o Grêmio, que está garantido em primeiro lugar. Mas, para o Pelotas, é a chance de confirmar uma vaga nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O time está dentro da zona de classificação, em sétimo lugar, com 12 pontos, a mesma pontuação do Aimoré, em oitavo. Logo abaixo estão Juventude e Brasil de Pelotas, com 11 e 10, respectivamente.

A primeira fase termina nesta quarta-feira, após a 11ª rodada. No próximo fim de semana, as oito equipes classificadas começam a disputa das quartas de final.