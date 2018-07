Juninho celebra boa fase no Palmeiras, mas quer evoluir

SÃO PAULO - Na vitória sobre a Ponte Preta no último sábado, que levou o Palmeiras à liderança do Campeonato Paulista, Juninho marcou um dos gols, abrindo o placar do jogo que terminou 2 a 1. Feliz com a boa fase e a rápida adaptação ao clube, após ter sido contratado no final do ano passado, o lateral-esquerdo ainda projeta evolução com a camisa palmeirense.

"Tenho 12 gols na carreira e esse foi o mais bonito que fiz. Estou feliz pela boa fase que todos estamos vivendo. Se sobrar oportunidade, quero continuar fazendo gols", disse Juninho, que marcou, na vitória sobre a Ponte Preta, o seu terceiro gol com a camisa palmeirense.

Com apenas 22 anos, Juninho veio do Figueirense e já virou titular absoluto do Palmeiras. Mas ele avisa que ainda precisa evoluir. "Procuro melhorar onde tenho mais deficiência. Para mim, nunca está bom. Sempre posso melhorar. É por isso que tenho ouvido sempre o conselho dos mais velhos", contou.

Elogiado pelo técnico Luiz Felipe Scolari depois da boa atuação na vitória sobre a Ponte Preta, Juninho também já ganhou a confiança da torcida palmeirense. E promete ser uma das armas do time para enfrentar o Coruripe na quarta-feira, em Jundiaí, pela Copa do Brasil.