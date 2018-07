Juninho comanda goleada do Vasco sobre o Macaé

RIO - Com um show de Juninho, o Vasco goleou o Macaé por 4 a 1, neste sábado à tarde, em Macaé, chegou aos 11 pontos e assumiu a liderança do Grupo B da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O meia-atacante brindou a torcida com dois gols, um deles após ele driblar dois adversários com muita habilidade e concluir de perna esquerda, no alto, sem defesa para o goleiro. "Foi realmente um dos gols mais bonitos da minha carreira", disse Juninho.

Para levar o time misto do Vasco à vitória, Juninho foi ajudado pela ótima atuação de Diego Souza, que teve participação direta em três gols da equipe. Foi dele o primeiro, logo aos 11 minutos, depois de passe na medida de Alecsandro.

A partir da vantagem, o Vasco passou a dominar a partida e marcou o segundo gol num ataque rápido, em que Diego Souza deixou Juninho diante do goleiro. O ''artilheiro'' encobriu Luís Henrique e fez 2 a 0.

O Macaé esboçou uma reação, com um gol de cabeça de Pipico. Mas Éder Luís ampliou, em jogada que passou pelos pés de Diego Souza, e Juninho completou a goleada já no último minuto do primeiro tempo, no lance mais aplaudido no Estádio Cláudio Moacyr.

No segundo tempo, o Macaé pareceu conformado com a derrota e o Vasco diminuiu o ritmo, já se preparando para o confronto de terça-feira, contra o Alianza, em Lima, pela Copa Libertadores. Juninho vai passar por pequena cirurgia bucal e não viajará com a equipe. O jogo no Peru é fundamental para o Vasco, que tem de voltar para o Brasil com os três pontos.

FICHA TÉCNICA:

MACAÉ 1 X 4 VASCO

MACAÉ - Luís Henrique; Valdir, Ramon, Douglas Assis e Edson; Gedeil, Wagner, André Gomes (Norton) e Wallacer (Thiago Lima); Pipico e Josiel (Charles Chad). Técnico - Toninho Andrade.

VASCO - Fernando Prass; Allan, Douglas, Fabrício e Dieyson; Nilton, Fellipe Bastos, Juninho e Diego Souza (Eduardo Costa); Éder Luís (William Barbio) e Alecsandro (Romário). Técnico - Cristóvão Borges.

GOLS - Diego Souza, aos 11, Juninho, aos 14 e 45, Éder Luís, aos 36, e Pipico, aos 17 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

CARTÕES AMARELOS - Ramon, Allan, Fellipe Bastos, Diego Souza.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).