Juninho deixa o Vasco e fecha com New York Red Bulls, dos Estados Unidos

NOVA YORK - O meia Juninho Pernambucano foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira como novo reforço do New York Red Bulls. O Vasco ainda tinha esperança de renovar o contrato do jogador, mas ele acabou sendo seduzido pela proposta do time norte-americano, visitado pelo atleta de 37 anos na semana passada.

Impressionado com a estrutura da equipe que disputa a Major League Soccer (MLS), a primeira divisão dos Estados Unidos, Juninho acabou optando por atuar em um novo centro do futebol mundial em meio ao momento de crise financeira vivido pelo clube carioca.

Na semana passada, o novo diretor executivo do Vasco, René Simões, disse que ainda confiava na renovação do contrato de Juninho. Porém, o atleta temia a possibilidade de não receber salários em dia e não tinha a garantia de que atuaria em uma equipe realmente competitiva na próxima temporada do futebol brasileiro.

O Vasco esperava que Juninho ficasse no time para encerrar a sua carreira em São Januário, mas agora o jogador teve a sua contratação comemorada pelo New York Red Bulls. "Juninho é um jogador de classe mundial que nosso diretor esportivo global, Gerard Houllier, e eu conhecemos e admiramos por muitos anos. Além de ser um especialista em bolas paradas em um tremendo talento, Juninho é um fantástico profissional dentro e fora de campo. Ele está em grande forma física e achamos que poderá ter um impacto positivo para nós em 2013", afirmou Andy Roxburgh, diretor esportivo do clube norte-americano nos Estados Unidos.

Desta forma, Juninho encerrou a sua segunda passagem pelo Vasco, que na semana passada já havia perdido o goleiro Fernando Prass, outro ídolo da torcida vascaína, para o Palmeiras. Antes de retornar ao time vascaíno, o experiente meio-campista defendeu o Al-Gharafa, do Catar, e teve uma trajetória de grande sucesso na França com a camisa do Lyon, pelo qual atuou entre 2001 e 2009. Ele passou a defender o clube francês após ter jogado pelo Vasco entre 1995 e 2001, período vitorioso em que conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro (1997 e 2000), um do Campeonato Carioca (1998), um da Copa Libertadores da América (1998), um do Torneio Rio-São Paulo (1999) e um da Copa Mercosul (2000).