Juninho desabafa e diz não querer repetir queda de 2012

Um dos poucos jogadores do elenco do Palmeiras que fizeram parte do time rebaixado no Campeonato Brasileiro em 2012, o lateral-esquerdo Juninho admite que o fantasma do descenso parece algo mais real do que antes da derrota para o Internacional por 1 a 0, beste sábado, no Pacaembu, pela 18ª rodada do torneio nacional. "O que passei em 2012 eu não quero passar de novo. Foi muito sofrimento. Não temos mais tempo para erros. Temos de reagir logo. Jogos em casa e com a força da torcida, não podemos deixar passar. temos de ganhar."

O goleiro Fábio acredita que o lance do gol do Inter aconteceu por uma falha coletiva do Palmeiras. "Foi um vacilo em conjunto O atacante desviou a bola, eu calculei errado a jogada e levamos o gol", resumiu, mais uma vez tendo de se explicar para a torcida. Fábio faz boas defesas durante os jogos, mas suas falhas também têm sido frequentes, determinando os resultados das partidas.

O capitão Lúcio preferiu evitar comentários duros para não criar mais polêmicas no clube. "A torcida tem todo o direito de vaiar, porque não fizemos a nossa parte em campo", resumiu o beque, que preferiu descer rapidamente para o vestiário após a nova derrota do time.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, para enfrentar o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte. No primeiro jogo, o Alviverde perdeu por 1 a 0, no Pacaembu.

No Campeonato Brasileiro, a equipe volta a campo no domingo, para enfrentar o Atlético-PR, na Arena da Baixada. O time ocupa a 16ª colocação no torneio, com 17 pontos, mas pode entrar na zona de rebaixamento e até cair para o último lugar, na sequência da 18ª rodada, neste domingo.