Juninho destaca comprometimento do elenco do Ituano

ITU - No último treinamento aberto para a imprensa, realizado ainda na quarta-feira, o que se viu no Estádio Novelli Júnior foi um grupo bastante descontraído e com várias brincadeiras. Mas se engana quem pensa que os jogadores estão em clima de "já ganhou" devido à vitória sobre o Santos, por 1 a 0, no primeiro jogo da final do Paulistão.

O gestor do Ituano, Juninho Paulista, rasgou elogios ao comprometimento mostrado pelos jogadores desde o início da temporada e negou que as brincadeiras são uma forma de desmerecimento com o adversário. "Os jogadores estão cientes do que têm a fazer e tudo tem seu momento. Eles sabem o momento de brincar, de treinar sério e também de jogar bem", afirmou Juninho Paulista.

Com a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da decisão, o Ituano tem a vantagem do empate neste domingo, às 16 horas, no Estádio do Pacaembu. Para ficar com o título, o Santos precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.