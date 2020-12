Juninho diz que América-MG sai de cabeça erguida e orgulhoso da Copa do Brasil

O sonho de chegar à final da Copa do Brasil acabou para o América Mineiro, mas com certeza a grande campanha do time, que pela primeira vez foi semifinalista deixou a todos no clube orgulhosos. É o que mais destacou o volante Juninho, capitão do time, após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Independência.

"Nós entramos desacreditados nesta disputa e chegamos até aqui diante de um grande clube que é o Palmeiras. Mas alimentamos um sonho, nos abraçamos e deixamos a torcida feliz. Saímos de cabeça erguida, mas tristes pela derrota e pela eliminação. O nosso objetivo era estar na final, mas infelizmente, não deu. Fizemos dois bons jogos contra um grande time e deixamos muita gente orgulhosa" afirmou o volante, lembrando do empate por 1 a 1, conquistado em São Paulo.

Para Juninho, o importante agora é assegurar o acesso na Série B. O time é vice-líder com 60 pontos. E terá pela frente ainda mais sete jogos. "Temos que focar na briga pelo acesso, que ainda não está garantido. E fazer isso o mais rápido possível para não dar chances aos concorrentes. Contamos com um grupo equilibrado, consciente e que pode chegar à elite. Mas ainda não chegou e vamos lutar muito nos últimos jogos", prometeu.

O primeiro duelo já vai ser logo no começo de 2021. Em 2 de janeiro, às 21 horas, vai enfrentar o Guarani, em Campinas, pela 32.ª rodada.