Juninho diz que fez seu melhor Campeonato Paulista pelo Palmeiras

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Juninho está no Palmeiras desde 2012 e durante todo o período foi titular. Eleito o melhor jogador da posição no Campeonato Brasileiro de 2011, ele acredita que possa repetir o feito, já que , segundo o atleta, fez um grande Paulista.

"Fiz o melhor Campeonato Paulista dos três anos que estou aqui. Ajudei muito a equipe e fico feliz pelo que venho fazendo. Espero dar sequência no Brasileiro", disse o lateral, que não pensou duas vezes quando questionado se o Palmeiras tinha força para brigar pelo título do Brasileiro.

"Temos um elenco forte e não é porque não conseguimos conquistar o título do Paulista que tem de por dúvidas em nosso trabalho. Estamos preparados, temos de começar bem o Brasileiro até a parada da Copa", explicou, lembrando que serão disputadas nove rodadas até a paralisação da competição para a disputa da Copa do Mundo no Brasil.