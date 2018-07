Juninho diz que formação do Palmeiras ajuda seu futebol

"No Figueirense, eu jogava nessa situação, com quatro volantes e consegui me destacar assim. Tenho característica de toque de bola e ultrapassagem. Com quatro volantes tenho mais facilidade e liberdade para jogar, porque posso apoiar com tranquilidade e sempre tem cobertura", disse o lateral.

Desde o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na 13ª rodada do Campeonato Paulista, Kleina tem optado por uma formação teoricamente mais cautelosa, com quatro volantes no meio: Charles, Léo Gago, Márcio Araújo e Wesley. A vantagem deste esquema é que os laterais têm mais liberdade para chegar ao ataque e Wesley, embora seja volante, assume a função de organizador do time.

Juninho acredita que a conversa entre os jogadores também tem ajudado na evolução da equipe. "Converso bastante com o Léo (Gago) e com o Márcio Araújo. A rapaziada tem a consciência de que tem de ficar para ajudar na marcação e está começando o entrosamento", comemorou.