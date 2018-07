Juninho diz que Vasco 'se desmorona' após levar gol

"Fica até difícil de falar depois que falei que o nosso primeiro tempo foi muito bom. A gente volta para o segundo tempo e não consegue manter o ritmo. Até os 30 minutos (da etapa final), acho o jogo era nosso, era apenas encaixar um contra-ataque, mas o time, quando está nessa situação (de levar gol), se desmorona muito rápido. O que resta de confiança se perde", lamentou o líder vascaíno, em entrevista ao SporTV.

A derrota para o Vitória manteve o Vasco na 17.ª posição, encabeçando a zona de rebaixamento do Brasileirão, sendo que o time comandado por Dorival Júnior corre o risco de ser ultrapassado pela Portuguesa na noite desta quinta-feira, quando a equipe paulista receberá o Náutico no Canindé.

Após o jogo contra o time baiano, a torcida vascaína protestou mais uma vez contra a equipe, chamada de "sem-vergonha" em coro em São Januário, mas Juninho encarou a insatisfação com naturalidade. "O time está na zona de rebaixamento. Como vou encarar? O torcedor mais uma vez hoje (quarta-feira) incentivou até o fim. Deixou para fazer protesto no final. Não tem como estar feliz hoje, com o Vasco correndo risco de ser rebaixado. Mas, se jogarmos como jogamos no primeiro tempo hoje, vamos sair dessa situação", completou.