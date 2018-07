Juninho é poupado e desfalca o Vasco na Copa do Brasil Principal jogador do elenco vascaíno, Juninho Pernambucano vai desfalcar a equipe carioca diante do Goiás, nesta quarta-feira, no Serra Dourada, na ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador voltou para o Rio nesta segunda, depois da derrota para o Atlético Mineiro, e não segue com o elenco para Goiânia.