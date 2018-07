Juninho faz exames e deve assinar com Palmeiras na 3ª

SÃO PAULO - O Palmeiras vai oficializar seu primeiro reforço para 2012 nesta semana. O lateral-esquerdo Juninho realizou exames médicos nesta segunda-feira e deverá assinar contrato entre terça e quarta.

Eleito o segundo melhor lateral-esquerdo do Brasileirão, o jogador de 21 anos se destacou ao participar da boa campanha doFigueirense no campeonato. Ele chegou ao clube catarinense na temporada passada após ser revelado nas categorias de base do Pão de Açúcar-SP (que passou a ser chamado de Audax).

Ainda vinculado ao Figueirense, o lateral vai rescindir seu contrato antes de assinar com o Palmeiras nesta semana. Juninho era a segunda opção do técnico Luiz Felipe Scolari para a posição. Kleber, do Internacional, era o favorito do treinador. A diretoria, porém, desistiu da contratação por conta do alto salário do atleta.

Depois de oficializar a contratação de Juninho, o Palmeiras espera aumentar sua lista de reforços ainda neste ano. A diretoria já demonstrou interesse em Willian (Avaí), Taison (Metalist Kharkiv, da Ucrânia), Obina (Shandong, da China) e Diego Tardelli (Anzhi, da Rússia). Elton, do Vasco, também estaria na lista.