Juninho lamenta reação tardia e admite Vasco previsível no clássico

RIO - Depois de cair junto com o Vasco na final da Taça Guanabara, no último domingo, no Engenhão, o meia Juninho Pernambucano lamentou o fato de o time ter demorado para reagir na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, que ficou com o título do primeiro turno do Campeonato Carioca.

"A gente estava um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas levou um gol, depois o segundo e ficou muito difícil. O time lutou, tentou reagir, mas foi muito tarde", afirmou o jogador, para depois admitir que a ausência de alguns jogadores importantes, como o atacante Eder Luís, deixou o time vascaíno um pouco previsível em campo.

"Foi um pouco nítido quando perdemos Eder Luís, era um jogador de velocidade, mas acho que agora tem uma grata surpresa que é o William Barbio. É mais uma opção hoje, mas perder Eder Luís, Rômulo, mostra que nos faz falta. Algumas contratações não puderam jogar, como Tenório, alguém da base não surgiu também para subir. Não temos muitas opções, e talvez o Vasco fique um pouco previsível", disse o jogador, em entrevista para a ESPN Brasil nos vestiários do Engenhão.

Juninho ainda reconheceu a superioridade do Fluminense, que chegou a abrir 3 a 0 no placar e depois administrou a vantagem para ficar com o título. O jogador elogiou a atuação vascaína na etapa final, mas o time só começou a jogar melhor quando perdia por três gols de diferença. "Todos já devem ter comentado isso, mandamos uma bola na trave com Diego (Souza), e ai vem contra-ataque e pênalti para eles. Levamos o segundo gol, mas o Vasco mostrou o que tem de melhor no segundo tempo. Até o fim a gente tentou, ficamos expostos, é natural, mas no geral o Fluminense mereceu a vitória", admitiu.

O goleiro Fernando Prass, por sua vez, lamentou a atuação ruim no primeiro tempo do time vascaíno, que havia chegado à final da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento. "Infelizmente não fomos bem no jogo de hoje (domingo). No primeiro tempo não conseguimos encaixar a marcação. A gente não conseguiu segurar a bola e encaixar nosso jogo. O Fluminense conseguiu uma maneira de prender nossos laterais", analisou.

Derrotado na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca, o Vasco iniciará a sua campanha no segundo na próxima quarta-feira, quando enfrentará o Bonsucesso, às 19h30, em São Januário.