Juninho minimiza revés e exalta 'heroísmo' dos vascaínos

"Desde o início da temporada estamos com dificuldades e sofrimento, mas o time vem conseguindo resultados heroicos", comentou o meia, que vê o elenco vascaíno sofrer com o atraso no pagamento dos salários. Para Juninho, os jogadores têm mostrado empenho em campo, apesar das condições adversas.

E compara a situação financeira do Vasco com a do São Paulo, rival direto na briga pelo G4. "No São Paulo nunca falta nada, tem profissionalismo e no Vasco nunca sabem como vão resolver as coisas. Estamos esperando uma organização melhor e vamos brigar até o fim".

Mesmo assim, Juninho garantiu que o time seguirá na luta pela vaga na próxima Copa Libertadores. "A briga é acirrada. Agora é só um ponto de diferença, mas é muita coisa. O São Paulo venceu o clássico e está com mais confiança. Depende só de nós", projetou.

O Vasco segue na quarta colocação da tabela, com 50 pontos, apenas à frente do São Paulo. No domingo, o time do Rio vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o São Paulo vai receber o ameaçado Figueirense, no Morumbi.