Juninho não se vê como titular absoluto no Palmeiras

SÃO PAULO - Uma das poucas posições em que o Palmeiras não procura jogador é para a lateral-esquerda, na qual o clube conta com Juninho, William Matheus, Victor Luis e Paulo Henrique. O titular absoluto, pelo menos durante o Campeonato Paulista, foi Juninho, que nesta quarta-feira disse que não se vê dono da posição e faz questão de elogiar os companheiros.

"Todos querem jogar e vão ter oportunidade, já que o campeonato é longo. Todos estão para ajudar e, pelo que vejo, todos que estão na lateral podem dar conta do recado", disse o jogador, que está recuperado de uma inflamação no tendão do adutor.

"Eu sempre procurei jogar todos os anos que estou como profissional, sempre fui regular, nunca fui de machucar", lembra o jogador, que, entretanto, já está disponível para o técnico Gilson Kleina. "Tive uma inflamação, tratei, não desinflamou totalmente, mas já estou de volta e o Kleina tem a opção agora", afirmou.

Em jogo treino realizado na terça-feira, contra o Guarujá, William Matheus foi o titular, mas apenas por precaução. Juninho é quem deve jogar diante do Criciúma, domingo, no Heriberto Hülse, no sul de Santa Catarina.