Juninho não treina e deve virar desfalque no Vasco

"Se o Juninho realmente não puder jogar, vai ser um grande desfalque. A bola parada dele é um dos nossos pontos fortes", lamentou o volante Rômulo. Nas últimas atividades táticas, o técnico Cristóvão Borges já adiantou quem será seu substituto, o volante Fellipe Bastos. No ataque, Eder Luis treinou sem limitações, um dia depois de ter sofrido pancada no tornozelo.

Autor de quatro gols nas cinco primeiras rodadas, mas sem marcar nas duas últimas, o atacante Alecsandro prevê dificuldades ofensivas contra uma equipe que tem mudado seu estilo de jogo sob o comando do técnico Celso Roth.

"Vamos ter que mostrar a nossa postura e atacar. Sabemos que o Cruzeiro é uma equipe que defende bastante. O seu treinador possui essa filosofia e faz isso muito bem", destacou o camisa 9, artilheiro da competição ao lado de Vagner Love e Herrera.

O presidente Roberto Dinamite está em viagem pela Europa com seus vices para tentar fechar parcerias que reforcem os combalidos cofres do clube e ajudem a evitar novos atrasos no pagamento dos salários.