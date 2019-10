Juninho Paulista diz que Brasileirão vai parar em data Fifa no ano que vem

Alvo de reclamação de muitos dirigentes, os jogos da seleção brasileira de futebol não devem mais desfalcar os clubes a partir do ano que vem, como tem acontecido. Quem garante é o coordenador da seleção principal masculina, Juninho Paulista. O dirigente contou que a partir de 2020, o calendário será regularizado para evitar transtornos aos clubes.

"No ano que vem, isso acaba (...) Nas datas Fifa, serão cinco (jogos). Enquanto a seleção brasileira jogar não vai haver jogos conflitantes. O planejamento do calendário em 2020 não contemplava uma copa América. Ela foi lançada em junho deste ano. No ano que vem vamos conviver com esse problema e também com a Olimpíada. Em 2021, 2022, 2023, esses problemas acabaram. Isso vai acontecer e estou te falando com propriedade", disse o dirigente, em entrevista ao programa "Bem Amigos!", no Sportv.

Juninho explicou ainda que a convocação para os jogos da seleção brasileira é pensada levando em consideração a importância dos jogos para os clubes. Se um time está em um torneio mata-mata, por exemplo, a tendência é que não tenha atletas convocados.

"Tratamos diferente competições como Libertadores e Copa do Brasil do que o Brasileiro. A gente teve sensibilidade com isso na Copa do Brasil com o Everton. Vai ter um jogo da Libertadores dia 2, agora. O Brasil joga dia 10 e dia 13 (Senegal e Nigéria, respectivamente). O próximo jogo da Libertadores é só no dia 23. O nosso entendimento, foi de que não tendo jogos eliminatórios a gente poderia usar mais desse critério (convocar jogadores que atuam no Brasil)", disse o ex-jogador.

Foram chamados, inicialmente, sete atletas que atuam no futebol brasileiro para os amistosos contra as seleções africanas. São eles: Weverton (Palmeiras), Santos (Athletico-PR), Daniel Alves (São Paulo), Rodrigo Caio e Gabriel Barbosa (Flamengo), Matheus Henrique e Everton (Grêmio). Depois, Tite ainda convocou o lateral Marcinho, do Botafogo, para o lugar de Danilo, machucado.