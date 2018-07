Juninho perde pênalti e Vasco empata com Ponte Preta

RIO - Em um jogo de baixa qualidade técnica, em que até Juninho Pernambucano perdeu um pênalti, Vasco e Ponte Preta empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira, em São Januário. A partida parecia definida para o time da casa, mas, nos minutos finais, William recebeu a bola livre de marcação na pequena área e empatou. Ele agora é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 8 gols, ao lado de Maxi Biancucchi, do Vitória.

Apesar de ganhar um ponto nesta 12.ª rodada do Brasileirão, a Ponte Preta continua bem próxima da zona de rebaixamento - manteve-se na 15.ª posição, com 12 pontos. O Vasco, agora em 11.º com 15, passou o Fluminense na tabela de classificação.

Depois de um primeiro tempo em que o Vasco dominou a maior parte, mas deixou espaços para os contra-ataques da Ponte Preta, a equipe carioca voltou do intervalo disposta a decidir a partida. André, de cabeça, fez o gol vascaíno em lance ensaiado, do qual Juninho Pernambucano teve participação. O atacante aproveitou bem cobrança de falta do lateral-esquerdo peruano Yotúm e enganou o goleiro Roberto.

O lance mais marcante do jogo ocorreu bem antes, quando o placar era de 0 a 0. O zagueiro Cesar fez pênalti em Eder Luís e a torcida começou a comemorar o gol quando viu Juninho Pernambucano pegar a bola, se concentrar e correr para a cobrança. Ele, porém, chutou mal e Roberto evitou o gol. Mesmo com o revés, o meia pôde constatar que seu prestígio é realmente muito grande entre os vascaínos. Foi aplaudido, ovacionado, como se tivesse marcado o gol.

Juninho Pernambucano esteve bem no jogo. Só não foi superior a William, que já tinha levado perigo a Diogo Silva três vezes. Aos 40 minutos da etapa final, o artilheiro não desperdiçou o passe perfeito de Diego Sacoman para empatar e incomodar, à distância, Maxi Biancucchi.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 1 PONTE PRETA

VASCO - Diogo Silva; Nei (Fagner), Jomar, Rafael Vaz e Yotúm (Henrique); Abuda, Fillipe Souto (Robinho), Pedro Ken e Juninho Pernambucano; Eder Luís e André. Técnico: Dorival Júnior.

PONTE PRETA - Roberto, Régis, Gustavo (Uendel), César e Diego Sacoman; Baraka, Fernando Bob (Magal), Ramirez e Chiquinho (Éverton Santos); Rildo e William. Técnico: Paulo Cesar Carpegiani.

GOLS - André, aos 11, e William, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Ken e André (Vasco); Régis e Ramirez (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).