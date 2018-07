Juninho Pernambucano é punido por 'banana' a rivais

Juninho foi julgado no STJD com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva" e sequer compareceu ao julgamento, no Rio.

O veterano de 37 anos já não jogaria mais este ano porque está com fadiga muscular. Por conta da idade avançada e do contrato acabando no fim do ano, será poupado dos últimos jogos. Assim, não participa do clássico deste sábado contra o Flamengo.

Para esta partida, o técnico Gaúcho vai dar oportunidade inédita para Abuda e Dakson no meio-de-campo. É o começo do trabalho visando a temporada de 2013. "O Vasco precisa se conscientizar de que deve montar um grupo forte para o ano que vem. Os jogadores especulados que podem sair também são importantes para a formação deste grupo", comenta Fernando Prass. Juninho é um dos que pode deixar o clube.