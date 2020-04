Juninho Pernambucano promete pagar tratamento de dependente químico agredido em vídeo

O ex-jogador Juninho Pernambucano, ídolo do Vasco e do Lyon, prometeu pagar o tratamento de reabilitação de um dependente químico agredido em uma rua em Sinop, no Mato Grosso. Segundo o ex-atleta, o homem que aparece nas imagens chama-se Anderson e aceitou a ajuda oferecida.

Na última quinta-feira, circulou pela internet um vídeo em que Anderson pede esmola ao condutor de um carro. O homem conversa com o morador de rua e chega a puxar uma nota de R$ 20, para na sequência dar-lhe um tapa no rosto e dizer-lhe para ir trabalhar, chamando-o de 'vagabundo'. As imagens foram gravadas de dentro do veículo e causaram revolta na internet.

Revoltado com agressão covarde de um verme a morador de rua faminto. O criminoso, que seria madeireiro de Sinop, Mato Grosso, aproveita sua condição social para agredir e humilhar uma pessoa simples e em extrema vulnerabilidade, potencializada em dias de coronavírus. Que fase! pic.twitter.com/Z8XEBxgKS0 — Paulo Eduardo Dias (@padudias) April 10, 2020

Nesta sexta, Juninho postou em seu twitter que, através do advogado Rogério Pereira, conseguiu localizar Anderson e oferecer o tratamento médico para sair das drogas. "Estamos enviando hoje, o Anderson, com seu consentimento, para uma clínica especializada em dependência química, onde ele ficará no mínimo três meses. A família do Anderson só falou coisas boas dele. E sabe que ele precisa de ajuda", escreveu o jogador.

Não adianta darmos a ele, as doações que muitos de nós, queríamos fazer, pois claro, ele não suportaria a tentação do uso. Se ele precisar ficar 1 ano, ficará, mas queremos ele recuperado e de volta a sociedade como exemplo pra outros. Depois da cura, caso seja alcançada — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) April 10, 2020

o Anderson precisará antes de tudo(enchem a boca pra falar, tem que dar educação, não dê nada de dinheiro, ele só vai pedir depois etc..)isso é discurso elitista e egoista, algo que vem antes da educação. Que é DIGNIDADE HUMANA. Ninguém será educado sem um mínimo de dignidade — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) April 10, 2020

depois da tortura(imensurável, inexplicável) a humilhação, é a pior agressão feita ao ser humano, ela agride muito mais que o tapa em si. Sobre isso, o Rogério Pereira se responsabilizará do processo. Agradecendo a todos a intenção de ajuda, seja ela por sentimento ou doações. — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) April 10, 2020

Em outras mensagens, o ex-jogador comenta sobre como é necessário que, antes de tudo, Anderson possa ter sua dignidade humana restaurada para que ele possa se recuperar e ser reintegrado à sociedade. Posteriormente, Juninho postou um vídeo em que Anderson aparece agradecendo pela ajuda oferecida.