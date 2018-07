Juninho Pernambucano quer voltar ao Lyon, mas não como jogador

"Voltar agora como jogador é impossível. Mas vou me preparar para retornar ao Lyon, embora não queira dar uma data para finalizar minha carreira como jogador", confessou o brasileiro em entrevista publicada nesta terça-feira pela revista France Football.

O jogador, porém, descarta a opção de se tornar "embaixador" do clube francês, pois afirma que se vê "no campo de treinamento". "É claro que falta um período de aprendizagem, mas me fixei muito quando era jogador", acrescentou.

Juninho considerou "normal" o retorno ao clube onde mais brilhou, porque ali passou oito anos "magníficos", completou. "Marquei a história do Lyon. As portas estarão abertas", acrescentou o jogador.

Juninho admitiu que na temporada passada surgiu a possibilidade de voltar à França, mas, segundo ele, a ideia não prosperou.

"Penso em Robert Pirés no Aston Villa. Jogará, talvez, quatro de dez partidas, mas com muita qualidade. Na França, não há essa cultura", disse.

Pelo Lyon, Juninho foi campeão francês sete vezes, foi artilheiro da equipe em competições europeias, com 18 gols. Além disso, foi eleito melhor jogador do Campeonato Francês em 2006.