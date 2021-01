Juninho Pernambucano revela acordo de atacante do Lyon com o Atlético de Madrid

Diretor esportivo do Lyon, Juninho Pernambucano revelou que o clube francês está perto de concretizar a transferência do atacante Moussa Dembélé para o Atlético de Madrid, que busca um substituto para Diego Costa após o contrato do brasileiro naturalizado espanhol ser rescindido recentemente.

Dembélé, de 24 anos, marcou 45 gols e deu dez assistências em 108 jogos pelo Lyon desde que chegou ao clube, em 2018. Nesta temporada, ele perdeu a titularidade para Tino Kadewere e balançou as redes apenas uma vez. Seu contrato vai até junho de 2023, mas Juninho indicou que não vai dificultar a saída do atacante.

"Nada está fechado, mas estamos negociando com o Atlético e acho que Moussa já tem acordo com eles. Manter no time alguém que não quer viver de forma intensa os próximos cinco meses não é o ideal", disse o dirigente brasileiro, deixando clara a tendência de saída.

O Atlético tenta fechar o negócio por empréstimo até o fim da temporada, enquanto que o Lyon quer incluir uma cláusula de compra obrigatória. A tendência é de que haja um desfecho nesta semana.

Segundo a imprensa espanhola, o time de Madri vai pagar 35 milhões de euros (R$ 230 milhões) por Dembélé, formado no Paris Saint-Germain e que também tem passagens por Fulham, da Inglaterra, e Celtic, da Escócia, antes de defender o Lyon.

"Sua saída nesta janela de transferências é uma possibilidade real. Moussa veio me encontrar, acha que é o momento de mudar de equipe", acrescentou Juninho, que também confirmou que o clube francês está interessado na contratação do argelino Islam Slimani. O atacante está sem espaço no Leicester City.