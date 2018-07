Juninho revela ansiedade do Palmeiras pelo acesso à Série A

SÃO PAULO - Líder isolado da Série B, o Palmeiras tem a chance no sábado, quando recebe o América-RN, de abrir 12 pontos de vantagem sobre a segunda colocada Chapecoense. Além disso, já tem uma diferença de 17 pontos para o Icasa, que está em quinto lugar. Assim, o acesso parece ser uma questão de tempo, o que faz aumentar a ansiedade do elenco palmeirense.

"A gente sempre pensou jogo a jogo. Não tem como negar que temos uma distância grande para o quinto e estamos abrindo uma vantagem para o segundo. Faltam poucas rodadas e o objetivo está próximo. Estamos ansiosos pelo acesso para colocarmos o Palmeiras no lugar de onde ele não deveria ter saído", afirmou o lateral Juninho, um dos titulares do time.

Juninho estava no elenco do ano passado, quando o Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão, e comemora a volta por cima, agora com a boa campanha na disputa da Série B. "O grupo está de parabéns por tudo o que vem fazendo. Lógico que tem a ansiedade de estarmos perto de conseguir o nosso objetivo. Tem muito chão ainda, o ambiente é desse jeito alegre e faz com que as coisas aconteçam da melhor forma possível", contou o lateral.