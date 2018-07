Juninho revela boa adaptação no time do Palmeiras

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Juninho é um dos destaques do Palmeiras para a temporada. Primeiro reforço contratado para 2012, o ex-jogador do Figueirense é titular absoluto da posição e vem agradando a torcida no Campeonato Paulista. No clássico contra o Santos, contou com um desvio de Maranhão para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde.

Contratado depois de um bom Campeonato Brasileiro pelo time de Santa Catarina, ele mantém os pés no chão no Palmeiras. "Eu nunca fui de me destacar. No Figueirense, era um jogador bem regular. Não era de fazer grandes atuações, mas também não saia como um dos piores do time", comentou Juninho.

Dos sete jogos do Palmeiras no Paulistão, Juninho só não atuou em um, contra o XV de Piracicaba, quarta passada, quando foi poupado. Nos demais, jogou do início ao fim. Ele comemora a adaptação. "Estou me adaptando bem aqui e, aos poucos, estou voltando a ser aquele Juninho do Figueirense", diz ele.