Juninho se reapresenta ao Vasco 2 quilos mais magro

ATIBAIA - Começou apenas nesta terça-feira a pré-temporada 2012 para o meia Juninho Pernambucano. O jogador foi liberado pela direção do Vasco para se reapresentar depois dos seus companheiros para que pudesse terminar de realizar a sua mudança do Catar para o Brasil. Pela manhã, Juninho se juntou ao elenco em Atibaia, no interior de São Paulo, onde o clube se prepara para a temporada.

Logo no seu primeiro dia de trabalho, o jogador já encarou forte bateria de treinamentos, em baixo de chuva. Depois, concedeu entrevista coletiva e falou da sua motivação para buscar mais títulos com o Vasco.

"Começo meu 19.º ano como profissional muito motivado, isso é muito bom, com a mesma vontade como sempre tive. Nesse ano quero conquistar pelo menos um título com o Vasco. O grupo todo está muito motivado e tenho certeza que teremos um ótimo ano, e se Deus quiser, conquistar a Libertadores", disse o jogador.

Ele revelou que recebeu do preparador físico Rodrigo Poletto um programa para se manter em forma. "Mantive uma boa condição. Acredito que a partir do dia 22 estarei em boas condições", disse Juninho, em referência à estreia no Campeonato Carioca.

Já o preparador foi todo elogios ao meia e revelou que o veterano de 36 anos voltou de férias dois quilos mais magro. "Antes de sair de férias ele conversou com a gente, passamos um trabalho para ele. É um atleta que gosta de estar bem, não tem problema com peso, pelo contrário, tem que ganhar massa muscular, porque chegou com dois quilos a menos do peso ideal. Ele é um exemplo de profissional."