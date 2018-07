Juninho surpreende e faz 1º coletivo no Vasco após lesão

RIO - Ainda em recuperação de grave lesão muscular sofrida na coxa direita em novembro passado, Juninho Pernambucano deu mais uma prova, nesta terça-feira, de que poderá antecipar o seu retorno aos gramados com a camisa do Vasco. O meio-campista participou de coletivo atuando na equipe reserva no CT João Havelange, em Pinheiral, fato surpreendente, pois o próprio atleta já havia dito, no último final de semana, que precisaria de cerca de um mês para voltar a fazer esse tipo de atividade.

O veterano de 38 anos de idade, que deve voltar a atuar dentro do prazo máximo estipulado de um mês, foi escalado pelo técnico Adilson Batista em um meio-campo que também contou com Dakson, Abuda e Montoya, enquanto o time titular foi formado com Guiñazu, Fellipe Bastos, Pedro Ken e William Barbio no setor.

Apesar de ter participado da atividade, Juninho se poupou, exibiu falta de ritmo de jogo e cansaço, conforme já era esperado. O treinamento serviu como preparação para a estreia no Campeonato Carioca, neste sábado, contra o Boavista, às 19h30, em São Januário, mas ainda não é certo quanto o ídolo vascaíno poderá ficar à disposição de Adilson Batista.

Já Fellipe Bastos, autor do gol da vitória por 1 a 0 dos titulares sobre os reservas no coletivo desta terça, comemorou o seu desempenho. "Fico feliz por ter participado de mais um treino como titular e ainda por cima ter marcado o único gol de hoje. Quero muito ajudar o Vasco, clube que me abriu as portas. Meu pensamento é conquistar títulos aqui porque isso é muito bom", disse o jogador, ao site oficial do clube.

Já o lateral-esquerdo Henrique, o volante Eduardo Aranda, o meia Danilo e o atacante Everton Costa não participaram do treinamento no campo nesta terça. Com dores musculares, apenas realizaram um trabalho na academia.