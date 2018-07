Juninho treina e vira esperança do Vasco para clássico Foram 54 rodadas consecutivas no grupo dos quatro primeiros colocados do Brasileiro, contando as edições 2011 e 2012. A derrota para o Santos, domingo, resultou na queda para a quinta colocação. Na tentativa de retomar um posto entre os classificados para a Libertadores do ano que vem, o Vasco vai ao Engenhão enfrentar o Botafogo na quinta-feira, na esperança de que o retorno de Juninho Pernambucano melhore o rendimento da equipe.