Juninho vê Palmeiras na briga para vencer Copa do Brasil A boa fase na Série B, com duas vitórias seguidas por goleada e a vice-liderança do campeonato, deram confiança ao elenco palmeirense. Para o lateral-esquerdo Juninho, o time já mostrou que vai brigar também pelo título da Copa do Brasil, competição em que vai entrar apenas nas oitavas de final, prevista para começar em 21 de agosto.