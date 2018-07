Junior Barranquilla avança e pode ser rival do São Paulo na Copa Sul-Americana

Foi com sofrimento, mas o Junior Barranquilla conseguiu na noite desta terça-feira a sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em casa, o time da Colômbia derrotou o Lanús por 1 a 0, devolvendo a derrota pelo mesmo placar na partida de ida na Argentina, e avançou na disputa por pênaltis por 3 a 2. O gol da vitória foi marcado por Luis Diaz, aos 35 minutos do segundo tempo.

Vindo da Copa Libertadores - foi o terceiro colocado do Grupo 8, o mesmo do Palmeiras -, o Junior Barranquilla pode enfrentar o São Paulo nas oitavas de final. Após passar pelo Rosario Central na primeira fase, o time brasileiro jogará contra outro clube da Argentina, o Colón, na etapa seguinte. O jogo de ida, no dia 2 de agosto, será no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Além do São Paulo, outro clube brasileiro já sabe quem enfrentará caso consiga a classificação às oitavas de final. O Atlético Paranaense inicia nesta quinta-feira o seu confronto contra o Peñarol, do Uruguai - o primeiro jogo será na Arena da Baixada, em Curitiba -, e se passar terá pela frente o Caracas, da Venezuela.

Na noite desta terça-feira, o time venezuelano eliminou o Sport Huancayo com uma vitória por 4 a 3, mesmo atuando no Peru. Na semana passada, em casa, já havia derrotados os peruanos por 2 a 0.