Junior Barranquilla x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O Palmeiras estreia na Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, contra o Junior Barranquilla. O alviverde deve contar com os retornos dos meias Gustavo Scarpa e Moisés, que voltam de lesões. Suspenso por seis partidas no Campeonato Paulista após cuspir em Richard, do Corinthians, Deyverson também está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para o duelo.

Onde assistir Junior Barranquilla x Palmeiras ao vivo?

Junior Barranquilla x Palmeiras terá exibição da TV Globo e Fox Sports, além da transmissão em tempo real do Estado. Após perder para o Corinthians e empatar com o Santos nos clássicos disputados até agora em 2019, pelo Paulistão, a equipe luta pela primeira vitória em um jogo importante no ano. Os times também se enfrentaram na primeira fase do torneio continental no ano passado, sendo que o Palmeiras levou a melhor nos dois jogos: vitória por 3 a 0 na estreia na competição, fora de casa, e triunfo por 3 a 1 na rodada final da fase de grupos, no Allianz Parque.

O Palmeiras vem de vitória no Campeonato Paulista, na quarta-feira da semana passada, contra o Ituano, por 3 a 2, em casa, pela 9ª rodada. Principal contratação do clube para a temporada, Ricardo Goulart atuou pela primeira vez como titular e não decepcionou, ao marcar dois gols e dar uma assistência para Borja, que definiu o marcador. Felipão deve mandar à campo a seguinte equipe: Weverton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Carlos Eduardo, Dudu e Borja.

Segundo colocado no Campeonato Colombiano, com 18 pontos conquistados em oito partidas disputadas, o Junior Barranquilla vem de vitória sobre o Once Caldas, fora de casa, no último sábado. O argentino San Lorenzo e o peruano Melgar completam o Grupo F.