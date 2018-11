Junior Barranquilla perde na Argentina, mas avança à semifinal da Sul-Americana

As semifinais da Copa Sul-Americana terão dois clubes brasileiros ( Fluminense e Atlético-PR) de um lado da chave e dois colombianos do outro. Nesta quinta-feira, o Junior Barranquilla foi derrotado pelo Defensa y Justicia por 3 a 1, no estádio Libertadores da América, em Avellaneda (região metropolitana de Buenos Aires), na Argentina, mas conseguiu se classificar graças ao gol marcado como visitante após ter vencido em casa por 2 a 0, na semana passada.

O rival do time de Barranquilla será o Independiente Santa Fe, de Bogotá, que na última terça-feira havia eliminado outro clube da Colômbia: o Deportivo Cali. O primeiro confronto, já na próxima semana, será disputado no estádio El Campín, na capital do país. A volta, no próximo dia 28, acontecerá no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

Em campo, o Junior Barranquilla sofreu muito. No primeiro tempo, só o Defensa y Justicia jogou e conseguiu três gols. Os dois primeiros - de Leonel Ariel Miranda, aos 19 minutos, e de Nicolas Fernández, aos 29 - valeram, mas o terceiro foi anulado de forma correta pelo árbitro brasileiro Raphael Claus com a ajuda do VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês).

Na segunda etapa, o clube argentino continuou pressionando e Nicolas Fernández marcou mais uma vez e deixou o seu time mais perto da classificação. Era só segurar a pressão dos colombianos, mas um belo chute de fora da área de Luis Diaz, aos 27, que entrou no ângulo esquerdo do goleiro Ezequiel Unsain, acabou com o sonho do Defensa y Justicia e colocou o Junior Barranquilla nas semifinais da Sul-Americana.