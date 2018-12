Junior Barranquilla x Atlético-PR: onde assistir, escalações e horário da final da Sul-Americana

Junior Barranquilla-COL e Atlético-PR iniciam nesta quarta-feira, às 22h45 (horário de Brasília), no estádio Metropolitano Barranquilla, o primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana. A partida de volta acontece no dia 12, na Arena da Baixada.

Junior Barranquilla x Atlético-PR terá transmissão da SporTV e da Fox Sports e acompanhamento em tempo real do Estado. Na semifinal, a equipe de Barranquilla passou pelo compatriota Santa Fe. No primeiro jogo, venceu por 2 a 0 e depois superou o rival por 1 a 0.

Quanto ao Atlético-PR, o time superou o Fluminense vencendo duas vezes por 2 a 0. No Brasileirão, a equipe de Tiago Nunes derrotou o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, pela última rodada do torneio.

A escalação do Junior Barranquilla deve ser: Viera; Piedrahita, Jefferson Gómez, Rafael Pérez e David Murillo; Narváez, James Sánchez, Cantillo e Barrera; Luis Díaz e Daniel Moreno.

A provável escalação do Atlético-PR é: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Lucho, Bruno Guimarães e Veiga; Marcelo, Nikão e Pablo.