Junior Cesar diz que São Paulo está em evolução

SÃO PAULO - As vitórias sobre Botafogo de Ribeirão Preto e Santo André classificaram o São Paulo para as semifinais do Campeonato Paulista e aumentaram o moral do elenco. Para os jogadores, a equipe apresentou um futebol convincente nas duas partidas e chega em um bom momento nas semifinais do estadual.

"A gente está crescendo no momento certo da competição. Temos que dar continuidade nisso contra o Santos", afirmou o lateral-esquerdo Junior Cesar, em entrevista à TV Bandeirantes, apostando que o São Paulo entrará em campo embalado na partida de domingo, no Morumbi.

O defensor, que levou ovada por seu aniversário, elogiou o adversário são-paulino, mas ressaltou que é preciso reverter a vantagem santista no primeiro duelo das semifinais. "O Santos vive um momento bom, com grandes jogadores e temos que ter cuidado com todos eles. Mas espero fazer o nosso papel no Morumbi, que é vencer", disse.