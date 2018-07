Junior Cesar mantém confiança na salvação do Botafogo

Depois da derrota de sábado para o Atlético-PR, a segunda seguida no Brasileirão, o Botafogo ficou estacionado nos 33 pontos, dentro do grupo dos quatro últimos colocados. Apesar disso, o lateral-esquerdo Junior Cesar disse ainda acreditar na salvação botafoguense. Mesmo faltando apenas cinco rodadas para o final do campeonato, ele entende que dá para escapar do rebaixamento.

"Eu acredito e continuo acreditando. Sei da camisa que estou vestindo, da história que tem o clube e do torcedor que estamos representando. Enquanto houver esperança, você tem que trabalhar com ela", disse Junior Cesar. "Sabemos que somamos poucos pontos, mas a tabela ainda me permite acreditar. Nenhum jogador que está aqui vai querer manchar a sua carreira com uma queda para a segunda divisão."

Expulso na derrota para o Atlético-PR, o lateral não poderá enfrentar o Fluminense no clássico do próximo sábado, pela 34ª rodada do campeonato. "Fui expulso, assumi a responsabilidade e pedi desculpas à comissão técnica e ao nosso torcedor", contou Junior Cesar, que promete não desanimar na luta contra o rebaixamento.

Para ajudar, porém, ele pede o apoio da torcida botafoguense nesta reta final de campeonato. "O nosso torcedor é fundamental e sempre foi. A gente pede, sim, a presença deles e sabemos da dificuldade que estamos passando. O torcedor do nosso lado, enchendo seja lá qual for o campo, faz com que a nossa equipe seja mais forte", explicou o lateral.