Junior Cesar mira sequência no time do São Paulo Apesar de o São Paulo ter hoje Juan como titular da lateral esquerda, Junior Cesar afirmou nesta quinta-feira que espera conseguir uma boa sequência de jogos no time dentro de um curto prazo. Diante do Oeste, no próximo domingo, em Mogi Mirim, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o jogador começará entre os titulares pela segunda vez seguida.