Junior Cesar projeta recuperação imediata do Flamengo O empate em casa diante do Ceará, por 1 a 1, no último sábado, não estava nos planos do Flamengo. Os dois pontos perdidos em casa fizeram com que a equipe permanecesse atrás do São Paulo na classificação, em terceiro lugar, com 21 pontos. Em busca da recuperação, os jogadores esperam uma vitória sobre o Santos, nesta quarta, mesmo atuando fora de casa.